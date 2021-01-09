نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على “إيلون ماسك” .. من شركة Paypal إلى أغنى رجل في العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير منا يجهل من هو ايلون ماسك ولكن نود أن ننوه إلى أنه رجل أعمال أمريكي وأصبح أغنى رجل في العالم بثروته التي تجاوزت 185 مليار دولار، فهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، ولكن من قبل كان جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون أغنى رجل في العالم منذ عام 2017 فقد بلغت ثروته حتى الآن 184 مليار دولار، ولكن ايلون ماسك تخطاه وأصبح أغنى رجل في العالم بأكمله في الوقت الحاضر.

إيلون ماسك أغنى رجل في العالم

تم الإعلان منذ أيام عن تجاوز ثروة رجل الأعمال إيلون ماسك حاجز 185 مليار دولار ليتربع وحيداً على قائمة أغنى أغنياء العالم بعد أن كانت مشغولة من قبل جيف بيزوس رئيس شركة أمازون خلال السنوات الأخيرة.

نشأة ايلون ماسك

وُلد ايلون ماسك في جنوب أفريقيا في 28 يونيو عام 1971، ولكن بعد انفصال والديه عام 1979 قرر أن يستقر مع أبيه في كيمبال وهو في التاسعة من عمره ومع اخوه أيضاً الأصغر، ووالدته كانت تعمل عارضة أزياء ومتخصصة تغذية.

باع ايلون وهو يبلغ 12 عام لعبة بسيطة إلى مجلة متخصصة ومهته للغاية بشؤون التقنية بمبلغ 500 دولار وكان ذلك في عام 1983 ولكن تعرض للكثير من التنمر الذي نتج عنه فقدان الوعي.

ولكن بعد الانتهاء من دراسة الثانوية سافر مع والدته إلى كندا وأخية وظل لمدة عامين يدرس بجامعة كوينز في أونتاريو ثم درس في جامعة بنسلفانيا وحصل على شهادة في علوم الاقتصاد وشهادة الفيزياء حصل عليها من كلية الآداب والعلوم.

بدأ في السعي للحصول على دكتوراه في الفيزياء التطبيقية في جامعة ستانفورد ولكنه تخلى عن ذلك لاهتمامه الكثير بمجال ريادة الأعمال.

معلومات عن حياة ماسك العملية