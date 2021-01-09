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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على “إيلون ماسك” .. من شركة Paypal إلى أغنى رجل في العالم في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكثير منا يجهل من هو ايلون ماسك ولكن نود أن ننوه إلى أنه رجل أعمال أمريكي وأصبح أغنى رجل في العالم بثروته التي تجاوزت 185 مليار دولار، فهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، ولكن من قبل كان جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون أغنى رجل في العالم منذ عام 2017 فقد بلغت ثروته حتى الآن 184 مليار دولار، ولكن ايلون ماسك تخطاه وأصبح أغنى رجل في العالم بأكمله في الوقت الحاضر.
إيلون ماسك أغنى رجل في العالم
تم الإعلان منذ أيام عن تجاوز ثروة رجل الأعمال إيلون ماسك حاجز 185 مليار دولار ليتربع وحيداً على قائمة أغنى أغنياء العالم بعد أن كانت مشغولة من قبل جيف بيزوس رئيس شركة أمازون خلال السنوات الأخيرة.
نشأة ايلون ماسك
وُلد ايلون ماسك في جنوب أفريقيا في 28 يونيو عام 1971، ولكن بعد انفصال والديه عام 1979 قرر أن يستقر مع أبيه في كيمبال وهو في التاسعة من عمره ومع اخوه أيضاً الأصغر، ووالدته كانت تعمل عارضة أزياء ومتخصصة تغذية.
باع ايلون وهو يبلغ 12 عام لعبة بسيطة إلى مجلة متخصصة ومهته للغاية بشؤون التقنية بمبلغ 500 دولار وكان ذلك في عام 1983 ولكن تعرض للكثير من التنمر الذي نتج عنه فقدان الوعي.
ولكن بعد الانتهاء من دراسة الثانوية سافر مع والدته إلى كندا وأخية وظل لمدة عامين يدرس بجامعة كوينز في أونتاريو ثم درس في جامعة بنسلفانيا وحصل على شهادة في علوم الاقتصاد وشهادة الفيزياء حصل عليها من كلية الآداب والعلوم.
بدأ في السعي للحصول على دكتوراه في الفيزياء التطبيقية في جامعة ستانفورد ولكنه تخلى عن ذلك لاهتمامه الكثير بمجال ريادة الأعمال.
معلومات عن حياة ماسك العملية
- أطلق ماسك أولى شركاته وهي Zip2 فوفرت خدمة متميزة التي لاقت نجاح باهر وقامت بشرائها شركة Compaq مقابل 307 ملايين دولار و34 مليون على شكل أسهم، بعد ذلك أصبح شريكاً في X.com الخاصة بالخدمات المالية والحوالات وبعدها اندمجت مع شركة Cnofinity لكي ينتج عن ذلك شركة واحدة وهي PayPal.
- وفي عام 2002 تمكن من الحصول على 11% من أسهم الشركة، وبعدها أسس شركة خاصة بتكنولوجيا الفضاء لكي تعمل على بناء الكثير من المركبات التي تُساهم في القيام برحلات تجارية فضائية.
- حصل ماسك على دعم من قبل شركة تويوتا اليابانية وDaimler الألمانية وأسس شركة تسلا موتورز والتي تقوم بإنتاج سيارات كهربائية، وفي أغسطس 2013 أوضح مفهوم هايبرلوب الذي يُمكنه نقل الأشخاص بسرعة 1126 كيلو متراً في الساعة الواحدة الذي يُسهل عملية التنقل في كافة الأوقات المزدحمة.
- أصبح ايلون في عام 2015 رئيس مساعد في شركة OpenAI الخاصة بأبحاث الغير ربحية المعنية لكي تُساهم في تطوير الذكاء الرقمي.
- وفي عام 2017 أعلن عن مشروع Neuralink الذي يسعى لصنع الكثير من الأجهزة الخاصة بالبشر القابلة للزراعة والهدف من ذلك هو إدماج البشرية مع التكنولوجيا.
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