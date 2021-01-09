سعر البنزين اليوم في السعودية.. خطة أسعار البنزين الجديدة يناير 2021 من شركة أرامكو

سعر البنزين اليوم في السعودية، أعلنت شركة أرامكو في السعودية بشكل رسمي اليوم عن تغيير سعر البنزين اليوم في السعودية، وقامت بنشر خطة جديدة لأسعار البنزين، والتي من المقرر أن يتم العمل بها رسميا في شهر يناير الجاري، حيث قد نظرت المملكة في أسعار البنزين في عام 2020 وبناء عليه تم وضع الأسعار الجديدة، سواء كانت بالثبات على نفس الأسعار أو بالزيادة أو النقصان، وسوف نستعرض لكم اليوم في مقالنا هذا كافة التفاصيل الخاصة بتغيير سعر البنزين اليوم في السعودية، تابعوا معنا.

يترقب المواطنون في المملكة السعودية اسعار البنزين الجديدة، حيث تقوم المملكة بتغييرها بشكل مستمر، ويبحث المواطنون الآن عن الأسعار الجديدة والخاصة بشهر يناير الجاري، وذلك بعد إعلان شركة أرامكو وهي الشركة الرسمية المسؤولة عن النفط في السعودية، وقد جاءت أسعار البنزين في السعودية لشهر ديسمبر 2020 كالتالي :

سعر بنزين 91 قد وصل إلى 1.42 ريال للتر.

وقد بلغ سعر بنزين 95 نحو 1.55 ريال للتر.

أسعار البنزين في السعودية يناير 2021

تقوم شركة أرامكو في السعودية بتغيير سعر البنزين وفقا للاجراءات الخاصة بتعديل اسعار منتجات الطاقة بها، وذلك لأن أسعار منتجات الطاقة تتعرض بشكل دائم للتغيير في المملكة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وذلك وفقا لتغيرات الأسعار الخاصة بالتصدير من المملكة السعودية إلى الأسواق العالمية.

أعلنت شركة أرامكو عن تغيير أسعار البنزين في السعودية، إلا أنها لم تقوم بنشر خطة الأسعار الجديدة لشهر يناير الجاري، ومن المحتمل أن يكون هناك زيادة أو نقصان بها، وذلك تبعا للسوق العالمي للنفط، وبناء على ذلك يتم الإعلان عن خطة الأسعار الجديدة، ونقدم لكم أسعار البنزين لشهر ديسمبر والتي يتم العمل بها في الوقت الحالي، وهي ما سوف يتم إجراء التعديل عليها.

سعر البنزين 91 قد بلغ 1.44 ريال سعودي للتر.

سعر البنزين 95 قد وصل إلى 1.58 ريال سعودي للتر.

سعر غاز البترول قد بلغ 0.75 ريال للتر.

سعر الكيروسين قد وصل إلى 0.70 ريال للتر.

أما سعر الديزل فقد بلغ 0.50 ريال سعودي للتر.

ذكرنا لكم سعر البنزين اليوم في السعودية، وسوف نتابع معكم كل جديد وننشر لكم اسعار البنزين الجديدة في السعودية فور نشرها من شركة ارامكو.