حساب المواطن متى.. موعد صرف حساب المواطن الهجري جمادى الأولى 1442

حساب المواطن متى ، يسأل عنه الكثير من المواطنين في هذه الأثناء ويأتي ذلك مع اقتراب صرف دفعة شهر يناير 2020، وفي هذا الشأن أعلن موقع حساب المواطن توقيت إيداع حساب المواطن الدفعة 38 لشهر جماد الأول 1442، ويعتبر حساب المواطن أحد أهم مصادر الدعم المقدمة لمواطني المملكة العربية السعودية والذي يصرف شهريا مع قدوم كل شهر هجري، وفي وقت معين إلا في حال وجود يوم عطلة يتم تأجيله ليوم إضافي، وفي هذا التقرير سنتكلم عن مواعيد حساب المواطن لشهر يناير 2021 ، وموعد الصرف لهذا الشهر وباقي الشهور المقبلة.

حساب المواطن متى جمادى الأولى

يتم صرف حساب المواطن للعديد من الفئات ومنها النساء والأرامل والنساء المطلقات والغير المتزوجات والرجال المتزوجين والأفراد المستقلين والأرامل والمطلقين لكن بشروط يتم تحديدها من جانب حساب المواطن، مؤخرا قام حساب المواطن بطلب تحديث بيانات برنامج حساب المواطن على وجه السرعة لتلقي الدفعة القادمة في موعدها المحدد، وفي السطور التالية سنتعرف على تاريخ صرف حساب المواطن للشهور القادمة.

سيتم صرف الدفعة الجديدة جمادي الأول يوم الأحد القادم، والذي يصادف السادس والعشرين من جمادى الأول والتاريخ الميلادي العاشر من شهر كانون الثاني يناير 2021

بينما سيتم صرف الدفعة بعد القادم الثامن والعشرين من جمادى الثاني، والتي ستوافق العاشر من شهر شباط فبراير 2021

في حين سيتم صرف دفعة شهر رجب من دعم حساب المواطن السادس والعشرين من رجب 1442، والذي ستوافق في العاشر من آذار مارس 2021

وبذلك تعرفنا على الدفعات القادمة ومواعيدها على التوقيت الهجري والتوقيت الميلادي، إن كان هناك أي سؤال أو استفسار يمكنكم تركه أسفل المقال، حيث سنقوم بالإجابة في الوقت القريب.

ما هو موعد إيداع حساب المواطن يناير 2021