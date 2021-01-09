شروط حساب المواطن للمتزوج بعد التعديل

يبحث جزء من مواطني المملكة العربية السعودية عن شروط حساب المواطن للمتزوج بعد صدور التعديلات الجديدة من برنامج حساب المواطن الالكتروني، وقد شملت التعديلات العديد من الفئات أهمها للنساء الأرامل والمطلقات، وكان التعديل قد شمل أيضا شروط التسجيل في حساب المواطن للمتزوجين ، والتي سيتم التعرف عليها في قادم الفقرات، ويعطي حساب المواطن دعم مجاني بدون مقابل لشريحة كبيرة من المواطنين المملكة، وتهدف من خلاله الحكومة السعودية إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المواطنين في ظل الأزمة وصعوبة المعيشة على الصعيد المادي.

شروط حساب المواطن للمتزوج

هذا ويهدف أيضا حساب المواطن إلى دعم المواطنين لرفع الكفاءة المعيشية ويأتي مقدار الدعم بحسب الحالة بعد دراسة طلب المتقدم وبذلك تم تحديد مقدار الدعم في حال القبول، وتكون هناك بعض المعايير والشروط التي تتخذها الجهات المعنية لتحديد ما إذا كان المواطن بحاجة إلى دعم أو لا، ومن أبرز المعايير والمقاييس هو عدد أفراد الأسرة من تابعين وزوجة ومقدار استهلاك هذه الأسرة، كما يتم التحقق من آخر إحصائيات بخصوص كل أسرة من الجهات المعنية كل فترة من أجل التأكد ما إذا كانت العائلة بحاجة إلى دعم أم أنها لم تعد بحاجة إليه، وفيما يلي شروط ومعايير لتلقي دعم حساب المواطن للمتزوج.

أن يكون العمر أكثر من 18 عام

في حال كان مطلق أو أرمل يحصل على الدعم أيضا

يجب توفر إثباتات تؤكد بأنه يستحق الدعم

يجب توفر عقد إيجار باسم الشخص المتقدم أو صك ملكية أو فاتورة كهرباء باسمه

تعرف على المعايير والشروط الواجب إتباعها للحصول على راتب برنامج حساب المواطن

قدمنا لكم شروط ومعايير الدعم الذي يقوم بتقديمه حساب المواطن من مواطني المملكة العربية السعودية، في حال كان هناك أي استفسار حول التسجيل ومواعيد صرف حساب المواطن وغيرها من التفاصيل، ويمكن ترك التعليق في أسفل هذا التقرير ونحن سنوفر الإجابة عليه في الوقت المناسب.