إثيوبيا تعلن وضع حجر الأساس لسد جديد

أعلنت إثيوبيا، يوم السبت، وضع حجر الأساس لسد جديد في إقليم أمهرة، تصل طاقته التخزينية إلى 55 مليون متر مكعب من المياه، في وقت لا تزال الخلافات تشوب المفاوضات الجارية بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى، بسبب سد النهضة.

وأعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سلشي بقلي، ورئيس إقليم أمهرة، أغانجه تشاغر، وضع حجر الأساس لسد "أجما شاشا" الجديد. ويقع سد "أجما شاشا" في منطقة شمال شوا بإقليم أمهرة، ويصل ارتفاعه إلى 45.5 أمتار، بطول 371 مترا، وفقا لهيئة الإذاعة الإثيوبية. ومن المقرر استكمال بناء السد في ثلاث سنوات، بتكلفة تقدر بـ125 مليون دولار. ومن خلال "أجما شاشا"، ستتمكن إثيوبيا من تطوير 7 آلاف هكتار من الأراضي، يستفيد منها أكثر من 28 ألف أسرة. وتقوم شركة الهندسة المدنية الصينية بالتعاون مع مؤسسة أعمال المياه والبناء التابعة لإقليم أمهرة، لتشييد المشروع.

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