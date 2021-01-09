جدة - نرمين السيد - وتداولت بعض وسائل الإعلام مقاطع فيديو أولية لحادث تحطم الطائرة الإندونيسية. وفى مؤتمر صحفى، قال متحدث باسم الوكالة الإندونيسية للبحث والإغاثة، إن الطائرة "بوينج 737-524" التابعة لشركة "سريويجايا" الجوية، سقطت فى بحر جاوة عقب دقائق قليلة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولى بالعاصمة الإندونيسية، بينما كانت فى طريقها إلى بونتياناك، عاصمة كالمانتان الغربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. أول فيديو لتحطم طائرة إندونيسية على متنها 62 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.