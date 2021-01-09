فلسطين: 26 وفاة و855 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ‬أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 26 وفاة جراء الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، ورجحت وصول اللقاح المضاد للفيروس خلال الربع الأول من العام.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الكيلة فى بيان صحفى، إن قطاع غزة سجل 347 إصابة من مجمل الحالات الجديدة، مضيفة أن إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى غرف العناية المكثفة بلغ 100، من بينهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعى.

وقالت الوزيرة: "لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى فلسطين، ومن المرجح أن يصل اللقاح خلال الربع الأول من العام الجارى".

وأضافت "الوزارة تعاقدت مع أربع شركات منتجة للقاح، حيث ستغطى هذه اللقاحات ما مجموعه 70% من أبناء شعبنا، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستزود الوزارة 20%".

ولفتت الوزيرة إلى أن "هناك انخفاض فى معدل الإصابات بالفيروس"، داعية إلى ضرورة الاستمرار فى الإجراءات الوقائية "حتى يتم تسطيح المنحى الوبائى".

وفرضت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، إغلاقاً شاملاً فى الضفة الغربية وإغلاقًا جزئيًا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا من الأحد إلى الخميس، وتمنع إقامة حفلات الزفاف وسرادقات العزاء.