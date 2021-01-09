عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا وتتسبب بمصرع شخصين واحتجاز العديد

جدة - نرمين السيد - تسببت العاصفة الثلجية "فيلومينا" التى تشهدها إسبانبا، اليوم السبت، بمصرع شخصين، وأدت إلى احتجاز العديد من المواطنين داخل سياراتهم، مسببة فوضى بحركة النقل فى جميع أنحاء البلاد، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأعلنت السلطات الإسبانية عن وفاة امرأة، وذلك بعد أن حوصرت داخل سيارتها، وفاضت مياه نهر عن ضفتيه، بالقرب من ملقا بجنوب إسبانيا.

فى حين لفتت السلطات إلى أن مشردا لقى مصرعه متجمدا من البرد، فى مدينة قلعة أيوب بشرق البلاد.

واستنفرت السلطات الإسبانية فى مواجهة هذه العاصفة، حيث عمل الجنود على الوصول إلى السائقين الذين علقوا لساعات فى الطرقات بمدريد، وقالت وحدة الطوارئ العسكرية، التى نشرت 147 جنديا لإنقاذ ومساعدة المواطنين، فى تويتر: "سنستمر فى إنقاذ ركاب السيارات العالقين".

من جانبه، حذر رئيس الوزراء، بيدرو سانتشيث، من هذه العاصفة بشدة وقال على "تويتر": "دعونا نتجنب السفر ونتبع تعليمات أجهزة الطوارئ.. دعونا نتوخى أقصى درجات الحذر فى مواجهة العاصفة فيلومينا".