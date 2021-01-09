وأعلنت السلطات الإسبانية عن وفاة امرأة، وذلك بعد أن حوصرت داخل سيارتها، وفاضت مياه نهر عن ضفتيه، بالقرب من ملقا بجنوب إسبانيا.
فى حين لفتت السلطات إلى أن مشردا لقى مصرعه متجمدا من البرد، فى مدينة قلعة أيوب بشرق البلاد.
واستنفرت السلطات الإسبانية فى مواجهة هذه العاصفة، حيث عمل الجنود على الوصول إلى السائقين الذين علقوا لساعات فى الطرقات بمدريد، وقالت وحدة الطوارئ العسكرية، التى نشرت 147 جنديا لإنقاذ ومساعدة المواطنين، فى تويتر: "سنستمر فى إنقاذ ركاب السيارات العالقين".
من جانبه، حذر رئيس الوزراء، بيدرو سانتشيث، من هذه العاصفة بشدة وقال على "تويتر": "دعونا نتجنب السفر ونتبع تعليمات أجهزة الطوارئ.. دعونا نتوخى أقصى درجات الحذر فى مواجهة العاصفة فيلومينا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا وتتسبب بمصرع شخصين واحتجاز العديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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