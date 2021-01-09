من 15 يناير 2021 .. تسيير رحلة جوية أسبوعية من حلب إلى بيروت

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة النقل السورية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه سيتم تشغيل رحلة جوية أسبوعية من بيروت إلى حلب والعكس اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، داعية الراغبين فى السفر إلى مراجعة المكاتب السورية للطيران اعتبارا من اليوم لترتيب حجوزاتهم.

وكانت الحكومة السورية وافقت، خلال ديسمبر الماضى، على إعادة تشغيل مطارات حلب واللاذقية والقامشلى بدءا من يوم 21 من شهر ديسمبر الماضى، بعد إيقافها جميع الرحلات الجوية من وإلى سوريا فى مارس الماضى ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".