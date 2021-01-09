لتبديد المخاوف.. ملكة بريطانيا ودوق إدنبرة يتلقيان لقاح كورونا

أعلن قصر باكنجهام البريطاني، عن تلقى الملكة إليزابيث الثانية، ودوق إدنبرة الأمير فيليب، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لينضما بذلك إلى ملايين الأشخاص الذين تلقوا أول جرعة من اللقاح.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قصر باكنجهام أعلن في خطوة غير معتادة أن الملكة البالغة من العمر 94 عامًا حصلت على جرعتها الأولى من لقاح كورونا، موضحة أن القصر الملكي عادة ما يعلق على الأمور الصحية الخاصة بالملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة قررت نشر خبر تلقيها اللقاح لوقف موجة انعدام الثقة من جانب البعض تجاه اللقاح.

وقال المتحدث باسم قصر باكنجهام: "لقد تلقت الملكة ودوق إدنبرة لقاح كورونا اليوم".