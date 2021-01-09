إندونيسيا تعلن تحديد مكان طائرتها المنكوبة وتبحث عن ناجين

أعلن سلاح البحرية الإندونيسي، اليوم الجمعة، تحديد مكان تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة "سريويجايا" الإندونيسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبحرية الإندونيسية، قوله إنهم تمكنوا من تحديد إحداثيات الطائرة المنكوبة التي فُقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وأضاف المسؤول أنه "تم تسليم الإحداثيات إلى السفن البحرية التي توجهت إلى مكان تحطم الطائرة"، موضحًا أن عملية البحث عن ناجين قائمة.

وكان وزير النقل الإندونيسي، بودي كاريا، أكد في وقت سابق من اليوم، تحطم الطائرة "بوينج 737-500"، التي كان على متنها 62 شخصًا من بينهم 12 شخصًا ضمن طاقم الطائرة.

