حقيقة السماح لغير المعتمرين بدخول مطاف الكعبة

نفت وسائل إعلام سعودية صحة الأنباء المتداولة حول فتح مطاف الكعبة للطائفين من غير المعتمرين.

وأكدت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادرها عدم صحة ما تم تداوله بشأن السماح بأداء الطواف بالمسجد الحرام لغير المعتمرين.

وذكرت المصادر أن قرار السماح قديم مع بداية انتشار جائحة كورونا، داعية إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة خبرا يفيد بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارًا من فجر اليوم السبت.