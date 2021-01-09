نفت وسائل إعلام سعودية صحة الأنباء المتداولة حول فتح مطاف الكعبة للطائفين من غير المعتمرين.
وأكدت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادرها عدم صحة ما تم تداوله بشأن السماح بأداء الطواف بالمسجد الحرام لغير المعتمرين.
وذكرت المصادر أن قرار السماح قديم مع بداية انتشار جائحة كورونا، داعية إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة خبرا يفيد بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارًا من فجر اليوم السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة السماح لغير المعتمرين بدخول مطاف الكعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.