بعد أيام من اتفاق العلا.. قطر تحتجز بطل كمال أجسام بحرينياً

أوقفت السلطات القطرية بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقًا واضحًا لاتفاقية المصالحة الخليجية التي أبرمت في قمة العلا التي عقدت الأسبوع الماضي بالسعودية.

كان خفر السواحل القطري احتجز أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، عددًا من القوارب الصيد في مياه البحرين الإقليمية.

وتعمل قطر على احتجاز القوارب والصيادين لفترة طويلة، مع اتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم، بحسب البحرين.

ووقعت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين - على بيان "العلا" لإنهاء الخلاف مع قطر وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى ما كانت عليه.