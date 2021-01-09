غابت ملامح الدولة.. اغتصاب النساء على مرأى ومسمع من الشرطة في إثيوبيا

أعربت عناصر من الجيش والشرطة في مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي في إثيوبيا، عن قلقهم حيال انعدام الأمن هناك، بعد تعرض نساء للاغتصاب خلال الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب سيطرة قوات الجيش الإثيوبي على الإقليم نهاية العام الماضي.

وقال شخص مجهول يرتدي الزي العسكري الإثيوبي على قناة "ETV" الحكومية التي تبث في ميكيلي: "لقد كنت غاضبًا أمس، لماذا يتم اغتصاب امرأة في ميكيلي؟ لن يكون ذلك صادمًا إذا حدث أثناء الحرب، حيث يمكن توقع حدوث مثل تلك الأشياء".

وأضاف: "لكن النساء تم اغتصابهن أمس ويتم اغتصابهن اليوم حيث تتواجد قوات الشرطة المحلية والشرطة الفيدرالية في الأنحاء، علينا أن نتواصل فيما بيننا ونتحرك معًا ونعزز التسلسل القيادي لدينا".

وبحسب "رويترز" فإن العديد من قوات الشرطة اشتكت من تدمير الهيكل المؤسسي الأمني بالكامل في تيجراي، موضحة أنه عندما يتم القبض على أحد المجرمين، لا تجد عناصر الشرطة مكانًا لتسليمه.

يأتي ذلك رغم إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد "تحرير" مدينة ميكيلي التي يقطنها نحو نصف مليون شخص.

وبرغم إعلان آبي أحمد استعادة القانون وعمل الوكالات هناك، إلا أن سكان المدينة والأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم حيال عدم الاستقرار وانعدام الأمن هناك.