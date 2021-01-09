قطر تحدد موقفها من الخلاف بين تركيا ودول الخليج

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن تركيا "حليف استراتيجي لقطر"، موضحا أن الخلافات بينها وبعض دول الخليج قد تكون لأسباب ثنائية ولا تعني الدوحة بشكل مباشر.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات صحفية إن "تركيا حليف استراتيجي لدولة قطر، ولدى الدوحة معها مجالات متعددة في التعاون والتحالف فيما بينهما"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

واعتبر الوزير القطري أن "الخلافات بين تركيا وبعض الدول بالمجلس، قد تكون لأسباب ثنائية، ولا تعني دولة قطر بشكل مباشر".

وعن العلاقات معها بعد القمة الخليجية، قال الدبلوماسي القطري "بالنسبة للعلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الأخرى، تكون طبقا للقرار السيادي للدولة والمصلحة الوطنية، ولا يتم خلطها في العلاقات داخل المجلس".

وأوضح أنه "إذا طلب من الدوحة الإسهام في جسر الهوة بين تركيا وأي دولة بالمجلس، فإنهم يرحبون بذلك، وبهذا الدور في كافة الملفات".

وفي وقت سابق، قال الوزير القطري إن بلاده ترغب في الحفاظ على علاقتها بتركيا وإيران، رغم توقيع اتفاق المصالحة الخليجية مؤخرا.

ووقعت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين - على بيان "العلا" يوم الثلاثاء الماضي، والذي يقضي بإعادة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية والبحرية والبرية.