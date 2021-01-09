نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قمة العلا.. هل قطر جادة في المصالحة؟ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مرت أيام قليلة على "بيان العلا"، لكنها كاشفة بشأن المصالحة مع قطر، فتصرفات الدوحة تؤكد عدم جديتها في التعاون، كما أن نواياها المعلنة تختلف تماما عن تلك التي تخفيها.

حيث قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة لن تغير علاقتها مع تركيا وإيران، رغم سياساتهما العبثية والتوسعية تجاه دول المنطقة، معتبرا أن المصالحة لن تؤثر على علاقات الدوحة مع أي دولة أخرى، كما شدد على أنه لن تكون هناك أي تغييرات على قناة الجزيرة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

قطر حتى الآن لم تتوقف عن التدخل في شؤون الدول العربية، وما زالت أبواقها الإعلامية تبث خطاب الكراهية، كما لم تتوقف الدوحة عن دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، ولم تقدم أي بادرة إيجابية في هذا الاتجاه.

أفعال قطر تؤكد أن "قمة العلا" ستكون واحدة من قمم سابقة وقعت عليها قطر، لكنها لم تفِ بوعودها.