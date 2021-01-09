نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان ودعم الجماعات الإرهابية لنشر التطرف بالمنطقة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاون مستمر بين أردوغان ونظامه وبين الجماعات المتطرفة فى المنطقة، والتى تستخدمها تركيا من أجل تنفيذ مخططات أردوغان، ولفت تقرير صادر عن مؤسسة ماعت إلى أن الجنود الأتراك الذين قتلوا فى إدلب كانوا بوسط الجماعات الإرهابية هناك.

وأوضح تقرير أن أردوغان ينفذ مشروع احتلال فى سوريا وليبيا بل والمنطقة من أجل تنفيذ المشروع التركي هناك، وذلك من خلال دعم العناصر والميليشيات الإرهابية هناك ودعمهم ماديا وبالأسلحة لتنفيذ تلك الجرائم ضد أبناء الشعوب العربية، وذكر التقرير أن المعركة التى يخوضها أردوغان فى سوريا حصدت العديد من الخسائر فى صفوف قواته