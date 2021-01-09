كيفية إلغاء خدمة كمل لشبكة زين وموبايلي و شركة stc

كيفية إلغاء خدمة كمل تعتبر مركز البحث الأساسي على محرك جوجل، وخدمة كمل مقدمة من كافة شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية وذلك تساهما من الشركات لتسهيل عملية التواصل والاتصال بجميع الأرقام إذا نفذ الرصيد، ومن تلك الخدمة يتمكن صاحب الرقم من الاتصال حتى وإن لم يكن لديه رصيد.

كيفية إلغاء خدمة كمل لجميع شبكات الجوال

قامت كافة شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية بتوفير خدمة كمل وهي من أهم الخدمات الأساسية المقدمة من شركات الاتصالات، ويمكن للعميل من خلالها أن يحصل على رصيد إضافي قيمته حوالي خمسة ريال سعودي ونصف ليقوم بإجراء المكالمات لمدة عشر دقائق فقط، وتمتاز تلك الخدمة بإن يمكن من خلالها إجراء المكالمات الطارئة والهامة دون الحاجة لتواجد رصيد، ويقوم العميل بتسديد تلك الخدمة مع أول عملية شحن بالإضافة للرسوم الخاصة بالخدمة، لذلك يرغب بعض العملاء بإلغاء تلك الخدمة، ولإلغاء تلك الخدمة يجب إتباع الخطوات المخصصة لكل شركة.

إلغاء خدمة كمل لشبكة الاتصالات موبايلي

تقدم شركة موبايلي للاتصالات خدمة كمل ليتمكن العملاء من الحصول على رصيد إضافي بعد أن ينفذ رصيدهم ليتمكنوا من إجراء مكالمات الطوارئ، وبالرغم إن تلك الخدمة تعد من الخدمات الهامة لبعض العملاء إلا إن هناك البعض يرغبون في إلغائها، ويتم إلغاء تلك الخدمة بدون أي تكاليف وذلك من خلال إرسال رسالة نصية برقم 4022 للرقم 1100، أو طلب الرقم *400# وإتباع الخطوات.

إنهاء اشتراك خدمة كمل لشبكة الاتصالات زين

أصدرت شركة زين للاتصالات إعلان عبر موقعها الرسمي على تويتر بإن خدمة كمل المقدمة غير قابلة للإلغاء، كما صرحت بإن الخدمة مؤقتة يتمكن العميل من الحصول عليها مرة واحدة فقط إلى أن يتم شحن الرصيد، وتفعل تلك الخدمة من خلال إرسال رسالة برقم 1 للرقم 70000.

إلغاء خدمة كمل لشبكة الاتصالات stc

تلغي خدمة كمل في شبكة الاتصالات Stc بدون أي مصاريف أو تكاليف، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية للرقم 900 تحتوي على الرقم 1056، ويرجي الانتظار حتى يصل الرد من الشركة بالتأكيد بإلغاء الخدمة من خلال إرسالهم لرسالة نصية.