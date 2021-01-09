تحميل تطبيق Signal الجديد الذي أثار ضجة بسبب What’s app

تطبيق Signal بديل What’s app وطريقة التحميل، أثارت سياسة الخصوصية الجديدة لـ WhatsApp ، التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين، مخاوف بشأن خصوصية المستخدم ومشاركة البيانات حول العالم، حيث سيقوم التطبيق من مشاركة المزيد من بيانات المستخدم التجارية مع Facebook، ولن يتمكن المستخدمون الذين لا يقبلون سياسة الخصوصية الجديدة، والتي تدخل حيز التنفيذ في فبراير، من الوصول إلى الدردشات الخاصة بهم، وهذا ما أرسلته “واتس اب” لمستخدميها على هيئة تنبيهات هذا الأسبوع، ولهذا فإننا نضع بين أيديكم التطبيق الذي أثار ضجة كبيرة بعد تصريحات الواتس اب، وسنتعرف على سبب قوة وانتشار تطبيق Signal سويا.

تتمثل الوظيفة الرئيسية لتطبيق Signal في أنه يمكنه إرسال رسائل نصية وفيديو وصوت وصورة محمية بواسطة التشفير من طرف إلى طرف، بعد التحقق من رقم هاتفك والسماح بالتحقق بشكل مستقل من هوية مستخدمي Signal الآخرين، يمكنك أيضًا استخدامه لإجراء مكالمات صوتية ومرئية ، إما بين شخص وآخر أو مع مجموعة، من أجل التمتع بأقوى مميزات تطبيقات المراسلة المشفرة.

على الرغم من ضخامة المصطلح ، فإن التشفير من طرف إلى طرف بسيط، على عكس تطبيقات رسائل SMS العادية، فإنه يقوم بتجميع رسائلك قبل إرسالها، ويعيد فكها فقط للمستلم الذي تم التحقق منه، هذا يمنع أي هيئات حكومية أو مشغل الهاتف المحمول وكيانات أخرى من التطفل والقدرة على قراءة محتويات رسائلك حتى عند اعتراضها (وهو ما يحدث في كثير من الأحيان أكثر مما تعتقد).

تحميل تطبيق Signal

ما الداعي الأن من تنزيل التطبيق؟ فعندما يتعلق الأمر بالخصوصية ، من الصعب التغلب على تطبيق Signal ، فهو لا يخزن بيانات المستخدم الخاصة بك على الإطلاق، بالإضافة إلى براعة التشفير الخاصة به، فهو يمنحك خيارات خصوصية ممتدة على الهاتف، بما في ذلك الأقفال الخاصة بالتطبيقات، والنوافذ المنبثقة الفارغة للإشعارات، وأدوات مكافحة المراقبة التي تشوه الوجه، والرسائل المختفية، سمعة Signal ونتائجها جعلتها على رأس قائمة أدوات حماية الهوية الخاصة بكل شخص يريد التمتع بالخصوصية.

بعد الأمر الذي أعلنتها “واتس واب” بأنها ستقوم بمشاركة بيانات المستخدمين، تلقى تطبيق Signal ملايين التسجيلات، الأمر الذي نتج عنه، تعطل سيرفرات التأكد من شخصية المستخدم، ولكنها عادت بعد فترة من الوقت لتعمل بشكل سليم بدون تأخير الكود.

كيفية تنزيل تطبيق Signal

يعد إرسال رسالة Signal مشفرة أمرًا رائعًا، فـلسنوات كان التحدي الأساسي ل Signal لا يكمن في تقنيتها ولكن في اعتمادها على نطاق التشفير الكامل للرسائل، ولكن احذر إذا كان المستلم لا يستخدم تطبيق Signal ، فقد تكون خصوصيتك معدومة، لذلك فنحن ننصح بتحميل تطبيق سيجنال من أجل خصوصية الرسائل الخاصة بك.

التطبيق موجود الأن على كل أنظمة التشغيل، فيمكن تحميله للأندرويد، ios، WindowsK Mac، ولتحميل التطبيق على أندرويد يمكنك التوجه الى المتجر من شاشة الهاتف، البحث باسم التطبيق “Signal” ثم تثبيت أول نتيجة بحث خاصة بالتطبيق، وهذه هي الطريقة الرسمية الوحيدة للحصول على سيجنال وتحميله.