أخبار السعودية اليوم شروط قبول تسجيل الطلاب الجدد وبدء رسوم وزن الأمتعة

شروط قبول دفعة أولى ابتدائي وموعد بدء رسوم وزن الأمتعة، أصدرت وزارة التربية والتعليم عن تسجيل الطلبة والطلاب في الصف الدراسي الأول الإبتدائي وذلك لجميع المستجدين في الفصل الدراسي المقبل، والذي سوف يبدأ في يوم الأحد القادم الموافق 21/1/1442 هجرية والذي سوف يوافق 29/8/2021، في هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل هذا الخبر.

قام وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي الربط الإلكتروني التكاملي وذلك مع الهيئة العامة للجمارك وذلك من خلال منصة أنعام بلس ومن خلال منصة فسح.

وذلك لكي يتم تحقيق أداء عالي وتحسين جميع خدمات المستفيدين في عملية فتح الإرساليات الحيوانية والمفيدة تجاه الوزارة.

وزير البيئة يدشن الربط الإلكتروني مع الجمارك

جاء هذا الربط لكي يتم هذا من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وذلك من أجل جعل المملكة العربية السعودية لوجستية عالمية ولتعزيز التعاون بين جميع الجهات الحكومية.

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد شروط قبول الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي وذلك للعام الدراسي القادم عام 1443 هجرية، ويحب أن يكون الطالب قد أكمل الست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1442 هجرية أو أقل.

يكون قبول الطلاب الذين قد قل أعمارهم عن الست سنوات بحوالي 180 يوم فقط كحد أعلى، وذلك على عن أن يكون القبول لهؤلاء الطلبة من خلال إدارة المدرسة التابعة لها الطالب، وذلك على أن يتم التحقق من خلال المعايير المطلوبة والتي منها أن يكون الطفل شهادة تكون صادرة من روضة الأطفال المعتمدة والتي تثبت إلتحاقه وذلك لمدة فصلين متتالين دراسيين.

شروط قبول الطلاب في الفصل الدراسي الأول