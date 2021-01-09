الحصول على شهادة التأمينات الاجتماعية وكيفية طباعاتها

الحصول على شهادة التأمينات الاجتماعية، شهادة التأمينات الاجتماعية واحدة من أهم الوثائق المطلوبة من قبل جميع الوظائف بالسعودية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وهي تسمح للتحقق من أشياء مختلفة أهمها استمرارية الفرد في العمل من عدمه، ويتم استخراج شهادة التأمينات العامة إلكترونيًا من المنزل من خلال موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويمكن طبعاتها كذلك بسهولة، وهي واحدة من ضمن الكثير من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني ورقمي.

شهادة التأمينات الاجتماعية

هي عبارة عن وثيقة حكومية توضح بعض المعلومات عن الفرد للتحقق من صحتها مثل استمراره في العمل وأي نوع عمل متواجد به، والجدير بالذكر بأن الحكومة السعودية سعت لتوفير خدمة استخراج شهادة التأمينات الاجتماعية للفرد بشكل إلكتروني من خلال زيارة موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية الإلكتروني، وجاء ذلك وفقًا لتنفيذ رؤية المملكة 2030 والتي تسعى لجعل جميع خدمات المملكة الحكومية خدمات إلكترونية.

كيفية طباعة شهادة التأمينات الاجتماعية

من خلال موقع التأمينات الاجتماعية يمكن الحصول على شهادة التأمينات الاجتماعية كالتالي:

زيارة موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني. التوجه لقسم التأمينات أونلاين. تظهر صفحة تسجيل الدخول في الموقع، فيتم كتابة رقم الهوية ورقم المستخدم وكلمة السر. ومن ثم يتم النقر على زر تسجيل الدخول. ونضغط بعد ذلك على خيار إصدار الشهادات. يطلب الموقع تسجيل البيانات الموجودة بالشهادة المراد طباعتها بما فيها من نوع الشهادة ورقم المشترك والبريد الإلكتروني، والضغط على تبويب إصدار. وبعد ذلك نجد شهادة التسجيل في التأمينات الاجتماعية، يتم الضغط على طباعة لطباعتها.

رابط شهادة التأمينات الاجتماعية الإلكتروني

من خلال موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الإنترنت، يمكن إصدار شهادة تأمينات اجتماعية خاصة بالفرد، حيث يقوم الفرد بتسجيل الدخول في الموقع واتباع الخطوات التالية المطلوبة للاستعلام عن الشهادة.

طريقة التحقق من صلاحية شهادة التأمينات

من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة يمكن للفرد الاطلاع على صلاحية شهادة التأمينات الاجتماعية الخاصة به كالتالي: