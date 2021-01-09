وزير الاوقاف الاردني يدعو لملازمة الاستغفار والتوبة بعد انحباس الأمطار

دوت الخليج :- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، إن وزارة الاوقاف دعت الى اقامة صلاة الاستسقاء الجمعة نتيجة الانحباس المطري.
وأضاف الخلايلة في حديث له عبر التلفزيون الأردني صباح الجمعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الاستسقاء حينما ينحبس المطر في موسم الشتاء.
ودعا المواطنين للمشاركة في صلاة الاستسقاء التي ستقام في مساجد المملكة يوم الجمعة بعد خطبتي وصلاة الجمعة وذلك نظرا لانحباس الأمطار.
وحث الخلايلة المواطنين للاستعداد لهذه الصلاة بالتوبة والاستغفار والإنابة إليه، وإصلاح ذات البين اقتداء بالسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف، مع مراعاه التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورنا المستجد، كما دعا المصلين الى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي.
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