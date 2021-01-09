تسجيل 1092 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 21 حالة وفاة في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (1092) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (405) في محافظة العاصمة عمّان.

- (346) في محافظة إربد، منها (22) في الرمثا.

- (83) في محافظة الزرقاء.

- (59) في محافظة البلقاء.

- (47) في محافظة المفرق.

- (44) في محافظة جرش.

- (33) في محافظة الطفيلة.

- (27) في محافظة العقبة.

- (16) في محافظة عجلون.

- (14) في محافظة معان.

- (9) في محافظة مأدبا.

- (9) في محافظة الكرك.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (305,163) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (15,781) حالة.

- سُجّلت (21) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3989) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (63) حالة، فيما غادرت (104) حالات.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (558) حالة.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (474) بنسبة إشغال (11%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (222) بنسبة إشغال (23%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (101) بنسبة إشغال (11%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1050) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (285,393) حالة.

- تمّ إجراء (24,350) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,370,292) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.48%).