إقالة وزير النقل الجزائرى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت الحكومة الجزائرية فى بيان، اليوم السبت، فإن إقالة الوزير لزهر هانى رافقها إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجزائرية ومسؤول خدمات الإطعام بهذه الشركة. وأوضح بيان الحكومة أنه "بأمر من رئيس الجمهورية تم إنهاء مهام لزهر هانى بصفته وزيرا للنقل"، مضيفا أن: "هذا القرار جاء بعد قيام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعملية استيراد للوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلانى للعملة الصعبة، وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطنى".

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