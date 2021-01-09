النقل الإندونيسية : فقدنا الاتصال بالطائرة المنكوبة بعد 4 دقائق من إقلاعها

جدة - نرمين السيد - قال وزير النقل الإندونيسى، اليوم السبت، إن تم فقد الاتصال بالطائرة التابعة لشركة الطيران "سريويجايا" بالقرب من جزيرة لاكى، وذلك بعد 4 دقائق من إقلاعها من جاكرتا، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأكد المتحدث باسم مكتب البحث والإنقاذ الإندونيسى، يوسف لطيف، اليوم السبت، فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة "سريويجايا" الجوية فى البلاد، بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، بحسب وكالة "سبوتنيك".

ووفقا لرصد الطيران "آير لايف"، فقد كان على متن الطائرة 62 شخصا، من بينهم 46 بالغا وسبعة أطفال وثلاثة رضع، بالإضافة إلى طيارين وأربعة مضيفات.

وقال المدير العام للنقل الجوى بالوزارة، نوفى ريانتو، لوكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية: إن "مراقبى مطار جاكرتا فقدوا الاتصال بطائرة سريويجايا الجوية".

وأضاف ريانتو: إن "آخر اتصال كان على الساعة 2:40 بعد الظهر بالتوقيت المحلى لإندونيسيا، (07:40 بتوقيت جرينتش)".

وأفادت وكالة "أناترا" الإندونيسية للأنباء إنه "عثر على أجزاء حطام فى مياه جزيرة بولاو سيريبو شمالى جاكرتا يعتقد أنها من طائرة سريويجايا آير التى انقطع الاتصال بها".

وفى وقت سابق، قالت خدمة "فلايت رادار 24": "إن الطائرة سريويجايا فقدت الاتصال بعد ارتفاعها أكثر من 10.000 قدم فى أقل من 60 ثانية وأربع دقائق بعد المغادرة من مطار جاكرتا".

وكتبت الخدمة على تويتر "فقدت إشارة ADS-B من الرحلة رقم SJ182 فى الساعة 07:40:27 بالتوقيت العالمى المنسق. كانت الرحلة فى طريقها من جاكرتا إلى بونتياناك فى إندونيسيا".