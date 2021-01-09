سانا : مرتزقة القوات التركية يستهدفون بالمدفعية قرية الدردارة بريف الحسكة

جدة - نرمين السيد - جدد مرتزقة القوات التركية من التنظيمات الإرهابية عدوانهم على القرى والبلدات الآمنة فى ريف الحسكة بسوريا، حيث استهدفوا بالقذائف قرية الدردارة فى محيط بلدة تل تمر شمال غرب المدينة.





ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية -لم تكشف هويته- القول إن "مرتزقة القوات التركية المنتشرين فى المناطق التى احتلوها فى ريف الحسكة الشمالى استهدفوا بقذائف المدفعية الثقيلة المنازل السكنية فى قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية فى المنازل السكنية والممتلكات". واعتدت قوات الاحتلال التركى ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية أمس بقذائف المدفعية الثقيلة على قرية الدردارة، ومحطة المباقر بريف تل تمر شمال محافظة الحسكة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فى منازل القرية والمحطة.

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