البحرية الإندونيسية تحدد موقع سقوط الطائرة المنكوبة فى بحر جاوة

جدة - نرمين السيد - وذكر مسؤول فى البحرية الإندونيسية، فى تصريح صحفى، أن قواتها حددت موقع سقوط الطائرة التى فقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، موضحا: "تم تحديد الإحداثيات وتسليمها لجميع سفن البحرية فى المنطقة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

بدورها، أفادت وزارة النقل الإندونيسية بإرسال 7 سفن دورية تابعة لخفر السواحل والحرس البحرى إلى موقع سقوط الطائرة لإجراء عمليات البحث.

وسبق أن أكدت الوزارة تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينج 737-500" تابعة لشركة "Sriwijaya Air" قرب جزيرة لاكى فى بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا فى رحلة إلى مدينة بونتياناك فى مقاطعة كاليمانتان غرب البلاد.

وأوضحت أن الطائرة كان على متنها 65 شخصا على الأقل، بينهم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.