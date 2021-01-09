الخارجية الأمريكية تفتتح غدا قنصلية واشنطن بالصحراء الغربية

جدة - نرمين السيد - قال مصدر دبلوماسى مغربى، اليوم السبت، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكى ديفيد شينكر الذى يزور المغرب حاليا، يعتزم افتتاح القنصلية الأمريكية بالصحراء الغربية غدا الأحد.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أضاف المصدر: "سيتم افتتاح القنصلية الأمريكية بالصحراء غدا الأحد من قبل مساعد وزير الخارجية الأمريكى ديفيد شينكر ووزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة".

وكان شينكر قد وصل، صباح اليوم السبت، إلى مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

وحصل المغرب على اعتراف أمريكى بسيادته على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو منذ عام 1976، فى 10 ديسمبر 2020، الذى تزامن مع إعلان اتفاق إقامة العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وفى الـ 12 من ديسمير الماضى، أعلن السفير الأمريكى فى الرباط، ديفيد فيشر، أن بلاده اعتمدت، خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل الصحراء الغربية.

كما أعلنت الولايات المتحدة البدء بإنشاء قنصلية بالصحراء الغربية، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.