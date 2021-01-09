عاجل .. الشرطة الأمريكية تحقق فى وجود طرد مشبوه أمام الكابيتول

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الشرطة الأمريكية تحقق فى معلومات حول وجود طرد مشبوه أمام مجمع الكابيتول "الذى يضم مبنى الكونجرس الأمريكى" فى واشنطن.





واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء الأربعاء الماضى، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها المرشح الديمقراطى، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكى الحالى رفضه الاعتراف بانتصار منافسه. وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم سيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

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