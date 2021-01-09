لا نتلقى أوامر من تركيا.. رئيس النواب الليبى ينفى إرسال مبعوث إلى أنقرة

جدة - نرمين السيد - نفى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح إرساله مبعوثا شخصيا إلى أنقرة، قائلا: "لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، ونعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه".





وأضاف صالح، فى بيان صادر عن مجلس النواب اليوم السبت أوردته (بوابة الوسط) الليبية، أن الشعب الليبى "يشارك ويتابع فى خطواتنا أولا بأول، فمصلحة الشعب الليبى فوق كل اعتبار، وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذى لن نحيد عنه". وأشار البيان، إلى صدور تصريحات "غير صحيحة" من عضو الحزب (العدالة والتنمية) الحاكم فى تركيا باكير اتاجان بأن صالح "أرسل مبعوثا شخصيا إلى أنقرة للتسول وتلقى الأوامر". وشدد صالح: "لن نتردد فى التواصل مع الدول الفاعلة فى ملف الأزمة الليبية، لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية".

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