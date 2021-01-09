باق حتى اللحظة الأخيرة.. زعيم الأغلبية الجمهورى بالشيوخ الأمريكي يكشف سبب استحالة عزل ترامب

لن يتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي أي إجراء ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حتى انتهاء فترته الرئاسية مما ينهي حالة الجدل حول إثارة هذا السؤال قبل البدء فيه الأسبوع القادم.

وأصدرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، بيانٌا قالت فيه، إنه يجب مساءلة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًا على خلفية أحداث العنف التي شهدها الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن أي إجراء بخصوص محاسبة ترامب لن يمرر إلى مجلس الشيوخ حتى يوم 19 يناير، بموجب جدول زمني مسبق، بناء على الخطة الحالية للمجلس.

وأضاف ماكونيل أن مقدمي طلب محاكمة العزل بمجلس النواب يمكنهم تقديم دعواهم باتهام ترامب "بالتحريض على الفوضى" التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي إلى مجلس الشيوخ المقرر عقد جلسته في اليوم ذاته.

ولكن لن يبدأ نقاش أو التصويت على القرار قبل الساعة 1 مساء اليوم التالي، حيث لن تحين أي فرصة للتصويت على العزل سوى بعد ساعة على الأقل من حلف الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين لتولي منصبه مساء يوم 20 يناير، أي بعد إنقضاء فترة رئاسة ترامب رسميا.

واختتم ماكونيل كلامه بأن المحاكمة الثانية لترامب ستكون غير مسبوقة تاريخيا كما كانت محاكمته الأولى كذلك.

وفي سياق متصل أصدر البيت الأبيض صباح اليوم السبت بيانًا قال فيه إن "المحاكمة البرلمانية بدوافع سياسية لترامب قبل 12 يومًا من تركه لمنصبه لن تفيد بشيء سوى زيادة حالة الانقسام في البلاد".