7 أسبوعيا.. السعودية تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى قطر

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، ابتداء من 11 يناير الجاري.

وذكرت الخطوط السعودية أنه سيتم تشغيل 7 رحلات أسبوعيًا، تشمل 4 رحلات من الرياض و3 رحلات أسبوعيا من جدة، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وقالت إن أولى الرحلات الجوية تنطلق من الرياض إلى الدوحة يوم الاثنين 11 يناير عند الساعة 4:40 مساء بتوقيت الرياض.

كانت السعودية أعلنت، الأسبوع الماضي، إعادة فتح المجال الجوي والمنافذ البحرية والبرية مع قطر.

ووقعت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين - على بيان "العلا" يوم الثلاثاء الماضي، والذي يقضي بإعادة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية والبحرية والبرية.