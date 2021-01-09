سوريا.. أمريكا ترسل تعزيزات عسكرية إلى قواعدها في دير الزور

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمريكية أرسلت تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعدها غير الشرعية بريف دير الزور.
وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية، أن رتلًا يضم نحو 30 آلية بينها شاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وشاحنات مغلقة تابعة للقوات الأمريكية اتجه من الحسكة إلى ريف دير الزور، وذلك بغية تعزيز قواعد الاحتلال غير الشرعية هناك.
وأشارت المصادر إلى أن الرتل سلك طريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة ويرافقه تحليق مكثف للطيران المروحي التابع للقوات الأمريكية.
وأدخلت القوات الأمريكية مئات الشاحنات إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتقديم الدعم العسكري والتقني واللوجستي لنقاط احتلالها والمجموعات والتنظيمات التي تدعمها ضاربة عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وفق الوكالة.
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