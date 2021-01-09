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تقرير يكشف التحركات الخبيثة لأسامة النجيفي بالعراق بأجندات تركيا (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة -   

كشف تقرير بأن أسامة النجيفي، السياسي العراقي سبق أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح تنظيم الإخوان الإرهابي في العراق لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005م .

 

 

 

ويعد النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في مدينة نينوى العراقية كما يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغط على الكاظمي .

 

 

 

وتشير المصادر إلى تحركات النجيفي لتطويق الغضب الحكومي على الإعتداءات التركية جاءت بتوجيهات مباشرة من تركيا .

 

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