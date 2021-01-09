نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير يكشف التحركات الخبيثة لأسامة النجيفي بالعراق بأجندات تركيا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف تقرير بأن أسامة النجيفي، السياسي العراقي سبق أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح تنظيم الإخوان الإرهابي في العراق لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005م .

ويعد النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في مدينة نينوى العراقية كما يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغط على الكاظمي .

وتشير المصادر إلى تحركات النجيفي لتطويق الغضب الحكومي على الإعتداءات التركية جاءت بتوجيهات مباشرة من تركيا .