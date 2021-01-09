تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر خدمات أفراد للمقيم والمواطن

تفعيل الهوية الرقمية من الخدمات المُعلن عنها من قبل الأحوال المدنية التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية من الخدمات التي تسهل على المواطنين، والوافدين في المملكة العربية السعودية، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي المنتهج في الفترة الأخيرة بالدولة، ويمكن الحصول على الخدمة، من خلال موقع أبشر أفراد الإلكتروني أو من خلال تطبيق أبشر ويمكن تفعيل الهوية الرقمية إلكترونيًا واستخدامها عند الحاجة.

الهوية الرقمية أبشر

الهوية الرقمية الجديد تكمن آلياتها في أن المواطنين الذين لم تتثنى لهم الفرص للحصول على الهوية الأصلية عند الخروج من المنازل، أو عند زيارة أماكن حكومية تحتاج إلى هوية، يمكنهم في هذه اللحظة الحصول على بطاقة الهوية الرقمية من خلال الإنترنت عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

طريقة تفعيل الهوية الرقمية

ويمكن أن يتم الحصول على الهوية الرقمية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع ابشر الأفراد واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.

عليك اختيار الهوية الرقمية ومن ثم قم بالحصول عليها على جوالك الشخصي.

تستطيع الحصول على النسخة بدون الاتصال بالإنترنت، وذلك من أجل التسهيل على الجميع.

الهوية الرقمية للمقيمين

يعيش في المملكة ملايين من الوافدين أو المقيمين، ويمكنهم الحصول على بطاقة الهوية الخاصة بهم من خلال تفعيل حسابهم عبر بوابة أبشر للحصول على الهوية الوطنية، وهذه الخدمة وفرتها الأحوال المدنية وزارة الداخلية لجميع المنتسبين إلى المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة.

بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية

والبطاقة الإلكترونية الرقمية الجديدة تعمل بآليات حديثة، وتقنيات ذكية، منها QR وهو الكود المستخدم في التحري الدقيق عن المعلومات والبيانات الشخصية، الخاصة بالمواطن، منها الاسم، ورقم الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين، أو رقم الإقامة وهذه متعلقة بالوافدين في المملكة.

فعند مرورك في شوارع المملكة بدون بطاقة التحقق الشخصي، تستطيع الحصول على الهوية الوطنية الرقمية من خلال تطبيق أبشر الذكي أو من خلال موقع أبشر الإلكتروني على الهاتف المحمول، ولن تستغرق عملية إتمام الخدمة والانتهاء منها إلا دقيقة واحدة وربما أقل في أي مكان داخل الحدود السعودية.