متى تنزل الرواتب هذا الشهر في السعودية يناير 2021 جماد الآخر 1442

متى تنزل الرواتب هذا الشهر في السعودية تساؤل حائرً في ذهن كافة العاملين بالمملكة العربية السعودية فالجميع يرغب معرفة موعد نزول الرواتب في السعودية لاسيما مع بداية كل شهر يتجدد تساؤلهم فيما يريد البعض الآخر معرفة موعد نزول الاستحقاق النقدي مثل صرف حساب المواطن الدفعة 38 وكذلك راتب الضمان الاجتماعي باعتبارهم ينتمون إلى سلم رواتب السعوديين، وقد أعلنت المملكة عن توحيد موعد نزول الرواتب على مدار العام للموظفين في القطاع العام والحكومة حتى تتضح الرؤية وتكون واضحة مع بداية العام من خلال تقويم ثابت.

متى تنزل الرواتب هذا الشهر في السعودية

حددت موعد نزول الرواتب في السعودية على مدار السنة، وفق الأوامر الملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على طلب المواطنين في المملكة بتوحيد موعد صرف الرواتب الشهرية، مؤكد أن تنزل الرواتب في السعودية في السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، وإليكم الأجندة السنوية للرواتب على مدار العام من خلال التالي:

الشهر اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري

يناير الأربعاء 27-1-2021 14 جماد الآخر 1442

فبراير الأحد 28-2-2021 16 رجب 1442

مارس الأحد 28-3-2021 15 رجب 1442

أبريل الثلاثاء 27-4-2021 15 شعبان 1442

مايو الخميس 27-5-2021 15 رمضان 1442

يونيو الأحد 27-6-2021 17 شوال 1442

يوليو الثلاثاء 27-7-2021 17 ذى القعدة 1442

أغسطس الخميس 26-8-2021 18 ذى الحجة 1442

سبتمبر الأثنين 27 -9-2021 20 محرم 1443

أكتوبر الأربعاء 27-10-2021 21 صفر 1443

نوفمبر الأحد 28-11-2021 23 ربيع الأول 1443

ديسمبر الأثنين 27-12-2021 23 ربيع الآخر 1443

موعد صرف حساب المواطن

يعرف حساب المواطن بالاستحقاق النقدي الذي توفره المملكة العربية السعودية للفئات المستحقة والتى تعانى من ظروف معيشة صعبة كراتب شهري، ونحن في صدد موعد صرف الدفعة الـ 38 من حساب المواطن والذي يكون في 10 يناير 2021.

متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي

حدد وزارة التنمية والموارد البشرية في السعودية موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي هذا الشهر في 14 يناير 2021 بما يتوافق مع 1 جمادى الثاني 1442.