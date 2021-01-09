متى تنزل الرواتب هذا الشهر في السعودية يناير 2021 جماد الآخر 1442

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متى تنزل الرواتب هذا الشهر في السعودية تساؤل حائرً في ذهن كافة العاملين بالمملكة العربية السعودية فالجميع يرغب معرفة موعد نزول الرواتب في السعودية لاسيما مع بداية كل شهر يتجدد تساؤلهم فيما يريد البعض الآخر معرفة موعد نزول الاستحقاق النقدي مثل صرف حساب المواطن الدفعة 38 وكذلك راتب الضمان الاجتماعي باعتبارهم ينتمون إلى سلم رواتب السعوديين، وقد أعلنت المملكة عن توحيد موعد نزول الرواتب على مدار العام للموظفين في القطاع العام والحكومة حتى تتضح الرؤية وتكون واضحة مع بداية العام من خلال تقويم ثابت.متى تنزل الرواتب هذا الشهر في السعودية
حددت موعد نزول الرواتب في السعودية على مدار السنة، وفق الأوامر الملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على طلب المواطنين في المملكة بتوحيد موعد صرف الرواتب الشهرية، مؤكد أن تنزل الرواتب في السعودية في السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، وإليكم الأجندة السنوية للرواتب على مدار العام من خلال التالي:
- الشهر اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري
- يناير الأربعاء 27-1-2021 14 جماد الآخر 1442
- فبراير الأحد 28-2-2021 16 رجب 1442
- مارس الأحد 28-3-2021 15 رجب 1442
- أبريل الثلاثاء 27-4-2021 15 شعبان 1442
- مايو الخميس 27-5-2021 15 رمضان 1442
- يونيو الأحد 27-6-2021 17 شوال 1442
- يوليو الثلاثاء 27-7-2021 17 ذى القعدة 1442
- أغسطس الخميس 26-8-2021 18 ذى الحجة 1442
- سبتمبر الأثنين 27 -9-2021 20 محرم 1443
- أكتوبر الأربعاء 27-10-2021 21 صفر 1443
- نوفمبر الأحد 28-11-2021 23 ربيع الأول 1443
- ديسمبر الأثنين 27-12-2021 23 ربيع الآخر 1443
يعرف حساب المواطن بالاستحقاق النقدي الذي توفره المملكة العربية السعودية للفئات المستحقة والتى تعانى من ظروف معيشة صعبة كراتب شهري، ونحن في صدد موعد صرف الدفعة الـ 38 من حساب المواطن والذي يكون في 10 يناير 2021.متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي
حدد وزارة التنمية والموارد البشرية في السعودية موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي هذا الشهر في 14 يناير 2021 بما يتوافق مع 1 جمادى الثاني 1442.
الوسوم
متى تنزل الرواتب هذا الشهر في السعودية تساؤل حائرً في ذهن كافة العاملين بالمملكة العربية السعودية فالجميع يرغب معرفة موعد نزول الرواتب في السعودية لاسيما مع بداية كل شهر يتجدد تساؤلهم فيما يريد البعض الآخر معرفة موعد نزول الاستحقاق النقدي مثل صرف حساب المواطن الدفعة 38 وكذلك راتب الضمان الاجتماعي باعتبارهم ينتمون إلى سلم رواتب السعوديين، وقد أعلنت المملكة عن توحيد موعد نزول الرواتب على مدار العام للموظفين في القطاع العام والحكومة حتى تتضح الرؤية وتكون واضحة مع بداية العام من خلال تقويم ثابت.متى تنزل الرواتب هذا الشهر في السعودية
حددت موعد نزول الرواتب في السعودية على مدار السنة، وفق الأوامر الملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على طلب المواطنين في المملكة بتوحيد موعد صرف الرواتب الشهرية، مؤكد أن تنزل الرواتب في السعودية في السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، وإليكم الأجندة السنوية للرواتب على مدار العام من خلال التالي:
- الشهر اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري
- يناير الأربعاء 27-1-2021 14 جماد الآخر 1442
- فبراير الأحد 28-2-2021 16 رجب 1442
- مارس الأحد 28-3-2021 15 رجب 1442
- أبريل الثلاثاء 27-4-2021 15 شعبان 1442
- مايو الخميس 27-5-2021 15 رمضان 1442
- يونيو الأحد 27-6-2021 17 شوال 1442
- يوليو الثلاثاء 27-7-2021 17 ذى القعدة 1442
- أغسطس الخميس 26-8-2021 18 ذى الحجة 1442
- سبتمبر الأثنين 27 -9-2021 20 محرم 1443
- أكتوبر الأربعاء 27-10-2021 21 صفر 1443
- نوفمبر الأحد 28-11-2021 23 ربيع الأول 1443
- ديسمبر الأثنين 27-12-2021 23 ربيع الآخر 1443
يعرف حساب المواطن بالاستحقاق النقدي الذي توفره المملكة العربية السعودية للفئات المستحقة والتى تعانى من ظروف معيشة صعبة كراتب شهري، ونحن في صدد موعد صرف الدفعة الـ 38 من حساب المواطن والذي يكون في 10 يناير 2021.متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي
حدد وزارة التنمية والموارد البشرية في السعودية موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي هذا الشهر في 14 يناير 2021 بما يتوافق مع 1 جمادى الثاني 1442.
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