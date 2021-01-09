مساعدات إماراتية للمتأثرين بفيضانات ماليزيا

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات التي اجتاحت ولاية بهانج في ماليزيا.

وتتضمن المساعدات الإماراتية كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والصحية، في المرحلة الأولى من برنامج المساعدات الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ويستفيد منه أكثر من 50 ألف متضرر.

وأكد محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن برنامج المساعدات الإماراتية لماليزيا يتم إعداده، بناء على التقارير الميدانية والنداءات الإنسانية الواردة من هناك، ويراعي الاحتياجات العاجلة في المرحلة الراهنة.

ولفت الفلاجي الى أن البرنامج يتضمن عدة مراحل بناء على تطورات الأوضاع الإنسانية الميدانية، موضحاً أنه "سيتم التركيز في المرحلة الأولى على مستلزمات الإيواء والغذاء والصحة، ومن ثم تتبعها مراحل أخرى تتضمن الاحتياجات الأخرى بمختلف أنواعها"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وأكد أمين عام الهلال الأحمر أن "الهيئة على اطلاع دائم بشأن الأوضاع الإنسانية في ماليزيا، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة هناك، لتقديم أفضل الخدمات للمتأثرين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، وستكون بالقرب منها إلى أن تنجلي محنتهم."

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا في ماليزيا، قد تسببت في فيضانات جارفة تأثرت بها 11 محافظة في ولاية بهانج بما فيها عاصمة الولاية لوانتان.