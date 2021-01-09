بومبيو معلقا على حذف حساب ترامب : إسكات الأصوات خطير

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى تغريدة له اليوم السبت، تعليقا على حذف حساب دونالد ترمب من موقع تويتر، إنه لا يمكن إسكات أصوات 75 مليون أمريكى، مضيفا أن إسكات الأصوات خطير وخطوة غير أمريكية، حسبما نقلت قناة "العربية".





وعلقت شركة "تويتر"، فى وقت سابق، حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشكل دائم بسبب التخوف من استغلاله فى التحريض على المزيد من العنف. وقالت الشركة فى بيان لها : "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، قمنا بتعليق الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

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