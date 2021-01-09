الدستورى الحر يطالب بحل الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين فى تونس

وأوضحت كتلة الدستورى الحر -فى بيان لها اليوم السبت- أنه لا علم لوزارة الشؤون الدينية بما يتم تدريسه من طرف هذه الجمعية الأجنبية وهى تخضع للنظام الأساسى ولتعليمات وتوجهات التنظيم الأم الذى أسسه يوسف القرضاوى ولا علاقة لها بالمنظومة التونسية.
وأضافت أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الدينية وهذا التنظيم، لم يتم تفعيلها من جانب الوزارة منذ عام 2013 وعلى هذا الأساس لا يمكن الاستناد إليها أو اعتمادها قانونًا لإسناد شهادة الإجازة فى "العلوم الشرعية" ولا تعتمد كذلك لانتداب الأئمة، بما يعنى أن تصريحات المشرفين على هذا التنظيم تغالط الرأى العام وأن نشاط الجمعية مخالف للقانون.
كما جاء فى البيان أن وزارة التعليم العالى أعلنت عدم اعترافها بأى منظومة تعليم صادرة عن مؤسسات غير رسمية وغير مطابقة للقوانين الجارى بها العمل ولا علاقة لها بهذا التنظيم وبرنامج تعليمه وشهائده إطلاقًا.
وأضافت أنها تحمل كاتب عام الحكومة، المسؤولية القانونية والسياسية عن مزيد التأخير فى القيام بواجبه فى تطبيق القانون وفى حماية المجتمع التونسى من هذه الآفات، وفق نص البيان.
يذكر أن الحزب الدستورى الحر كان قد دخل منذ نوفمبر 2020 فى اعتصام أمام مقر "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين فرع تونس"، مطالبًا بحله.
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