إسرائيل تسجل 4 إصابات بسلالة كورونا الجنوب إفريقية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان صدر عنها، أن الطفرة الجديدة اكتشفت من سلالتى عدوى، وذلك بعد فحص 15 عينة فى المختبر المركزى للفيروسات التابع لوزارة الصحة، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأضافت أن سلالتى العدوى الأولى تعود لشخص عائد من جنوب إفريقيا، والثانية مصدرها عائلة كانت قد أصيبت بعد مخالطتها لعائد من جنوب إفريقيا.

وفى هذه الأثناء، وصل عدد الإصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى 150 إصابة.