الأردن يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وأعلن عبيدات عن بدء البرنامج الوطنى للتطعيم ضد كورونا صباح الأربعاء المقبل، بوصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" الصينى الإماراتى منتصف الليلة "السبت" ولقاح "فايزر" ليلة الاثنين.

وقال عبيدات إن البرنامج يستند للدليل الوطنى للتطعيم ضد كورونا، ويراعى الأولويات المتبعة عالميا، والتى تستهدف الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.

وأشار وزير الصحة الأردنى إلى أن الحكومة توصلت أيضاً إلى تفاهمات مع شركتى "أسترازينيكا" و"جونسون & جونسون"، المصنعة للقاحات ضد كورونا، لتزويد الأردن بكميات من اللقاحات التى سوف تنتجها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالمياً ومحلياً.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد منحت لقاح "فايزر" وأخيرا لقاح "سينوفرام" إذن الاستخدام الطارئ الذى يتيح إعطائه داخل المملكة.