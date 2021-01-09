منتقدا إسكات ملايين الأصوات.. بومبيو يعلق على حذف حساب ترامب على تويتر

علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على قرار "تويتر" وقف حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وقال بومبيو في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر إن "إسكات الأصوات أمر خطير.. وليس أمريكيا.. إنه أمر محزن". وأضاف الوزير الأمريكي أن هذا ليس تكتيك جديد لليسار، موضحا أنهم عملوا على إسكات الأصوات المعارضة لسنوات. وتابع بومبيو "لا يمكن السماح بإسكات أصوات 75 مليون أمريكي.. هذا ليس الحزب الشيوعي الصيني". كان موقع "تويتر" أعلن تعليق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل دائم خوفا من استغلال الحساب في التحريض على مزيد من العنف خلال الفترة المقبلة.

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