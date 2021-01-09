وزير الصحة الكويتي: استقبال الدفعات الجديدة من لقاح كورونا بداية الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، استقبال الدفعات الجديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف الشيخ باسل الصباح - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم السبت - أن هذه الدفعات ستكون متتابعة خلال الأشهر القادمة، حتى تعم الفائدة منه على جميع المواطنين والمقيمين.
تجدر الإشارة إلى أن الشحنة الأولى من لقاح (فايزر - بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا، قد وصلت إلى مطار الكويت في 23 ديسمبر الماضي؛ حيث أطلقت الكويت في 24 ديسمبر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مركز الكويت للتطعيم بالقاعة رقم 5 في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.
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