بريطانيا تسجل 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 59 ألفًا و937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1035 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، لتسجل البلاد بذلك أكثر من 80 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 28 يوم فقط منذ الإعلان عن لقاح جديد للفيروس

كما أعلن قصر باكنجهام، الذي نادرا ما يعلق على الشؤون الصحية الخاصة بالأسرة الملكية، أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 94 عاما، وزوجها الأمير فيليب خضعا للحقن باللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن أكثر من مليون مواطن تلقوا اللقاح.

وأضاف مصدر ملكي "منذ أن اكتشفنا لقاحا لفيروس كورونا سيطرح في جميع أنحاء المملكة كانت هناك تكهنات حول ما اذا كانت الملكة وزوجها سيحصلان عليه نظرا لسنهما وحالتهما الصحية"

وتواجه المملكة المتحدة مخاوف متزايدة إزاء عدم التزام قطاع كبير من المواطنين بقواعد التباعد الاجتماعي، مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وامتلاء المستشفيات واستمرار ارتفاع الوفيات، حيث يُعتقد الآن أن واحدًا من كل 50 شخصًا في إنجلترا مصاب بكورونا وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

أكدت الحكومة البريطانية، أن جميع الموظفين العاملين في هيئة الخدمة الصحية (NHS) بالمملكة المتحدة سيتم تطعيمهم بلقاح لفيروس كورونا اعتبارًا من منتصف يناير الحالي للحماية من حالات الإصابة المتزايدة بالفيروس على مستوى البلاد، وفق ما ذكرت صحف بريطانية عدة.

وأفادت الصحف بأنه بعد طرح لقاح أكسفورد-أسترازينيكا يوم الاثنين الماضي، تحدثت الحكومة حول خططها لتطعيم الموظفين في جميع خطوط الصحة.

وتشمل هذه الخطط العاملين من الأطباء ومعاونيهم في الخطوط الأمامية، والصيدليات وأطباء الأسنان والإسعاف والمتطوعين وخدمات الصحة العقلية المجتمعية.