السودان يطالب باتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة

أعلن السودان عقد اجتماع ثنائي بين فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة برئاسة بروفسير ياسر عباس وزير الري والموارد المائية وفريق خبراء الاتحاد الافريقى.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الاجتماع يأتي استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الافريقى دورا اكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر واثيوبيا بهدف المساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة التى تسلمتها الدول الثلاث فى الاجتماع السداسى السابق فى 3 يناير الجاري تأخذ في الحسبان ملاحظات كل الاطراف.
وبحث الاجتماع ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الافريقى، بحسب الوكالة.
وشدد السودان علي ضرورة أن يلعب الاتحاد الافريقى دورا قياديا مبادرا في المفاوضات أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.
كما استعرض الاجتماع رؤى السودان حول ضرورة إلزامية الاتفاق الذى يتم التفاوض عليه وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة.
وأكد السودان رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق على مراحل للملء الاول والتشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين، مطالبا بالتوصل لاتفاق واحد شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.
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