مشاهد تعرض لأول مرة.. لحظات العنف داخل الكونجرس وصرخات رجال الشرطة

نشرت وسائل إعلام أمريكية، امس الجمعة، مقطع فيديو يوثق العنف الذي تعرض له عدد من ضباط الشرطة خلال اقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي، من قبل "مجموعة من الغوغاء المؤيدين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، ان من ظهروا في الفيديو والموصوفين بـ "الغوغاء" أنه أثناء الاشتباك مع قوات الشرطة التي كانت تدافع عن مبنى الكونجرس، تم تصوير أحد الأشخاص وهو يحاول نزع قناع الضابط المربوط على وجهه، فيما كان الأخير يصرخ من الألم أمام الكاميرا، بعد أن تم إغلاق الباب عليه مع تدافع المتظاهرين نحوه.

وتواصلت "سي.إن.إن" مع الشخص الذي صور الفيديو، ويدعى جون فارينا، وأشار إلى أن الاشتباك بين الشرطة ومثيري الشغب كان مستمرًا، مضيفًا: "لم يكن هناك حديث.. كانوا في طريقهم إلى هناك (إلى الكونجرس) بغض النظر عما كان في طريقهم".

وأسفر حادث اقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي، عن مقتل 5 أشخاص، بينهم أحد ضباط الشرطة المكلفين بحماية مبنى الكابيتول.