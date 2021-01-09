25 دولارا حد أدنى لسعر الجرعة.. لقاح مودرنا المضاد لكورونا يصل فرنسا .. الاثنين

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن لقاح شركة مودرنا المضاد لفيروس كورونا سيصل إلى فرنسا يوم الاثنين القادم في الوقت الذي تكثف فيه الدولة جهودها لتسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بعد عودة الإصابات للارتفاع في البلاد.

وزار كاستيكس ووزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران مركزا صحيا في تارب، جنوب غرب فرنسا اليوم السبت، كجزء من حملة الحكومة لتسريع وتيرة إطلاق اللقاح الجديد في فرنسا.

وقالت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت إن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى محادثات هاتفية يوم الجمعة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمناقشة استراتيجية اللقاحات في أوروبا.

كما كشف الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" المنتجة للقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، عن سعر جرعات اللقاح بالنسبة للحكومات.

وبحسب وكالة "رويترز"، ستفرض "مودرنا" على الحكومات ما بين 25 دولارًا و37 دولارًا لكل جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، اعتمادًا على الكمية المطلوبة، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل.

وأجازت السلطات الصحية البريطانية استخدام دواءين مضادين للالتهابات لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بعد إثبات فاعليتهما في تقليل احتمال الوفاة بالفيروس إلى الربع.

وبحسب قناة "يورونيوز"، أثبت الدواءان الجديدان أيضًا، وهما توسيليزوماب وساريلوماب، قدرتهما على تقليل الوقت اللازم لمصابي كورونا في الرعاية المركزة بمقدار 10 أيام تقريبًا.

وأوضحت القناة أن التجارب التي أجريت على 800 مريض بفيروس كورونا أظهرت أن الذين يتلقون الدواءين المذكورين خلال أول 24 ساعة من دخولهم العناية المركزة تنخفض احتمالات وفاتهم إلى 27.3%، بينما تبلغ احتمالات وفاة مرضى كورونا الذين يتلقون عقار ديكساميثازون 35.8%.