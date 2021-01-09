زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب ولاية "هيماتشال براديش" الهندية

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت مقاطعة "كاريري" بولاية "هيماتشال براديش"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وقال المركز - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، إلا أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.