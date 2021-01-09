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محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان إلكترونيا عن فتح باب التسجيل والتقديم في وظيفة ملازم تحقيق لهذا نقدم لكم رابط النيابة العامة تقديم ملازم تحقيق بالمملكة العربية السعودية، وهذه الوظيفة متاحة لكل من الرجال والنساء وقد تم فتح باب التقديم من يوم 5 يناير الجاري وسيستمر حتى نهاية يوم 9 يناير لعام 2021، كما أعلنت النيابة العامة بالمملكة عن التقديم متاح فقط عبر الموقع الرسمي النيابة العامة على الإنترنت وأن أي أوراق سيتم تقديمها بطرق أخرى لن يتم قبولها.

وإليكم رابط التقديم في وظيفة ملازم تحقيق بالنيابة العامة وأهم الشروط الواجب توافرها بالمتقدم حتى يتم قبول الطلب تابعونا.

شروط الالتحاق بوظيفة ملازم تحقيق لعام 1442

جنسية المتقدم بالطلب يجب أن تكون سعودية وأن يكون محل إقامته كذلك السعودية وألا يقيم في أي دولة أخرى حتى ولو امتلك الجنسية.

السمعة الطيبة للمتقدم بالطلب وحصوله على شهادة حسن السير والسوك.

يشترط حصول المتقدم على شهادة بكالوريوس في الأنظمة أو الشريعة أو ما يعادل هاتين الشهادتين ولكن من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية.

تقدير المتقدم يتراوح بين الجيد والممتاز وألا يقل عن الجيد.

يتم عقد امتحان للمتقدمين الحاصلين على شهادات معادلة للأنظمة أو الشريعة يجب عليهم اجتيازه بنجاح.

المتقدم الذي تم فصله من وظيفة سابقة لا يتم قبوله إلا في حالة أنه قد تم رد اعتباره من قبل الهيئة التي كان يعمل بها بعد الفصل.

رابط النيابة العامة تقديم ملازم تحقيق

أوضحت النيابة العامة عدة نقاط للتقديم في الوظيفة المتاحة بها وهي أن تتوافر الشروط المذكورة بالمتقدم وألا يخل أي شرط منها، كما أن عملية إدخال البيانات يجب أن تكون دقيقة وأن يتريث المتقدم في إدخالها ومراجعتها حيث إنها تعد الطريقة الوحيدة للتقديم، ويتم التقديم عبر الرابط الخاص بموقع النيابة العامة السعودية ويتم الدخول عليه من هنا.