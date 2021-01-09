سعر البنزين في السعودية اليوم من شركة أرامكو لمعرفة تغييرات اسعار شهر يناير

سعر البنزين في المملكة العربية السعودية، يشهد سعر البنزين تغيرات مستمره في الأسعار أما بزيادة أو نقصان ويخضع ذلك لعدم ثبات الأسعار التي تصدر بها المملكة العربية السعودية الي جميع دول العالم حيث تشهد هذه الأسعار إختلافات مستمرة قد تكون ثبات في الأسعار أو زيادة وأحيانا نقصان،وأكدت شركة أرامكو السعودية المسئولة عن تحديد وإعلان أسعار البنزين إن فترة المراجعة الدورية لمنتجات البنزين ومشتقاتة سوف تكون شهرية بدلا من ربع سنوية.

يكون التعديل الصادر من شركة أرامكو في اليوم العاشر من كل شهر ويتم تنفيذ وتطبيق التعديلات بالفعل في صباح اليوم التالي وهو اليوم الحادي عشر.

سعر البنزين في السعودية اليوم

شركة أرامكو السعودية تستطيع توفير جميع إحتياجات ومتطلبات المستهلك اليومية من بنزين 91 و 95 وذلك لتتمكن من توفير إحتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين وكذلك وفرت الديزل الذي يستخدم للشاحنات والمركبات الأخرين.

من المنتظر إعلان شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة خلال يومين حيث يتم الإعلان عن الأسعار الجديد دائمآ في اليوم الحادي عشر من الشهر .

سعر البنزين في السعودية ..شركة أرامكو ٢٠٢١

تقوم المملكة العربية السعودية بعمل تعديل شهري ومراجعة دورية لأسعار البنزين ،تستعد شركة أرامكو للاعلان عن الأسعار الجديد خلال أيام حيث يشهد سعر البنزين هبوط وصعود بشكل مستمر ،وحتي الوقت الحالي لم يتم الإعلان عن الأسعار الجديده ويتم العمل بأسعار ديسمبر 2020 ونوضح لحضارتكم الأسعار بالتفاصيل.

لتر البنزين 91 يسجل 1.44 ريال سعودي.

لتر البنزين 95 يسجل 1.58 ريال سعودي.

لتر غاز البترول يسجل 0.75 ريال سعودي.

لتر الكيروسين يسجل 0.70 ريال سعودي.

لتر الديزل يسجل 0.50 ريال سعودي.

وفور الإعلان عن الأسعار الجديد سوف نعرضها لحضراتكم بالتفاصيل .

علماً على ان فى مساء يوم الاحد العاشر من شهر يناير كما جرت العادة شهرياً سيتم الكشف عن ملابسات الاسعار الجديدة التي ستطبق على جميع الاسواق السعودية اعتباراً من صباح يومي الاثنين الموافق 11 يناير 2021، على ان يكون هذا الاعلان من قبل الوكيل الرسمي من شركة ارامكو المسؤول عن النفط السعودي على مستوي جميع انحاء المملكة العربية السعودية على ان نوافيكم بجميع المستجدات على نحو الساعات التالية.